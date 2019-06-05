"العامة للجملة" تفتح منافذها اليوم بالوجه البحري

تفتتح الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة في محافظات الوجه البحري، لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.



