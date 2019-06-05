عاجل.. "الكاف" يورط اتحاد الكرة في أزمة بسبب الدوري

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف"، يخطره فيه بأن 30 يونيو الجاري هو آخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكان الأهلي تأكدت مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد أن ضمن إنهاء الموسم في أحد المركزين الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز.

أما الفريق الثاني فلم يتحدد بعد، إثر تعثر الزمالك بالتعادل مع حرس الحدود 1-1 الإثنين وبقائه في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، خلف بيراميدز الذي يمتلك 70 نقطة، في الوقت الذي توقفت فيه مباريات الدوري لحين الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في مصر في 21 يونيو.

ووضع خطاب "كاف" اتحاد الكرة المصري في أزمة، حيث تختتم كأس أمم أفريقيا في 19 يوليو المقبل أي بعد آخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في المنافسات الأفريقية.