ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. "الكاف" يورط اتحاد الكرة في أزمة بسبب الدوري

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:12 ص
عاجل.. الكاف يورط اتحاد الكرة في أزمة بسبب الدوري
كاف
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف"، يخطره فيه بأن 30 يونيو الجاري هو آخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

 

وكان الأهلي تأكدت مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد أن ضمن إنهاء الموسم في أحد المركزين الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز.

 

أما الفريق الثاني فلم يتحدد بعد، إثر تعثر الزمالك بالتعادل مع حرس الحدود 1-1 الإثنين وبقائه في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، خلف بيراميدز الذي يمتلك 70 نقطة، في الوقت الذي توقفت فيه مباريات الدوري لحين الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في مصر في 21 يونيو.

 

ووضع خطاب "كاف" اتحاد الكرة المصري في أزمة، حيث تختتم كأس أمم أفريقيا في 19 يوليو المقبل أي بعد آخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في المنافسات الأفريقية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
1
x
00:00
1
الرجاء الرياضي