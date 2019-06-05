انتظام عمل المخابز اليوم لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمل المخابز البلدية فى مختلف المحافظات اليوم الأربعاء وطوال أيام عيد الفطر المبارك، لاستمرار إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف.



