استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان اليوم

يعمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، وطوال أيام عيد الفطر المبارك لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانًا، وفي سرية تامة ،وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، فضلًا عن توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.





وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن خدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان متاحه على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسى، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.



