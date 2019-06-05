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مسلسلات رمضان 2019 .. تعرف على نهاية "الكاتب"

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:57 ص
مسلسلات رمضان 2019 .. تعرف على نهاية الكاتب
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "الكاتب" اعتراف المحامية مجدولين بتفاصيل جرائمها، بداية من تمارا، مرورًا بشادي، وجيهان، ووصولًا السيد حلمي، إذ أكدت ليونس جبران أنها كانت تريد حمايته وإنقاذ سمعته، وبعدها حاولت قتله لكنها فشلت.


وأودعت مجدولين مصحة نفسية بعد ثبوت مرضها النفسي، وطرح رائد رواية بعنوان "سارق النهار _ عودة السيد حلمي"، والتي نشرها أبو سعيد، وأكد رائد أن السيد حلمي ليس حكرًا على روايات يونس جبران.


وطرح يونس جبران روايته الأخيرة "الجريمة الكاملة"، والتي نقل فيها تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها مجدولين واتهم هو بارتكابها، ولكنه سجل الجرائم ضد مجهول حتى لا يخلد ذكراها برواياته.


مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبو فرحات.


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