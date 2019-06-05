مسلسلات رمضان 2019 .. تعرف على نهاية "الكاتب"





شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "الكاتب" اعتراف المحامية مجدولين بتفاصيل جرائمها، بداية من تمارا، مرورًا بشادي، وجيهان، ووصولًا السيد حلمي، إذ أكدت ليونس جبران أنها كانت تريد حمايته وإنقاذ سمعته، وبعدها حاولت قتله لكنها فشلت.





وأودعت مجدولين مصحة نفسية بعد ثبوت مرضها النفسي، وطرح رائد رواية بعنوان "سارق النهار _ عودة السيد حلمي"، والتي نشرها أبو سعيد، وأكد رائد أن السيد حلمي ليس حكرًا على روايات يونس جبران.



