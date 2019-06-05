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تصريح ناري من نجم ريال مدريد عن أنباء رحيل راموس

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:55 ص
تصريح ناري من نجم ريال مدريد عن أنباء رحيل راموس
راموس
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علي نبوي
 
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أكد داني كارفخال الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد أن الموسم المنقضي هو الأسوء للفريق الملكي منذ وصوله له.

 

وأضاف كارفخال في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية :"لقد كان أسوأ موسم منذ أن وصلت للفريق الأول وأفضل شيء هو أن الموسم قد انتهى , لقد أعطانا وصول زيدان الأكسجين لكننا لم نحصل على رد فعل جيد".

 

وتابع "كل شيء يعد سيئًا بالنسبة لنا عندما لا نفوز بالألقاب ، سأكذب عليك إذا قلت لك خلاف ذلك، وكان سيعد الموسم أكثر صعوبة إذا فاز برشلونة بالمسابقات الثلاث".

 

وحول حسم راموس بقاءه في ريال مدريد قال :"لم أشك في أي وقت أن سيرخو راموس قد يغادر ريال مدريد".

 

وعن اقتراب النادي الملكي من ضم هازارد قال :"هازارد سيمنحنا تلك القوة، هو لاعب يريد الكرة ولا يخفيها، أما يوفيتش مهاجم 9 رائع وأن يكون حاسماً بأهدافه، وآمل أن يأتي جميع النجوم في العالم وأن يكون لدينا فريق رائع".

 

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