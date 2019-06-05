عاجل.. مفاجآت وكواليس طقس اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر في مصر.. "رياح وأتربة مثيرة"
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:51 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الرياح الشمالية الشرقية تنشط على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 34
شبين الكوم 24 34
طنطا 23 34
دمنهور 23 32
الإسكندرية 23 31
بلطيم 23 30
مطروح 22 27
السلوم 20 26
سيوة 25 37
بورسعيد 24 28
دمياط 24 28
الزقازيق 22 35
الإسماعيلية 22 34
السويس 22 35
العريش 22 30
رفح 22 29
رأس سدر 25 38
نخل 17 36
نويبع 25 41
طابا 24 38
كاترين 22 35
الطور 25 36
شرم الشيخ 30 40
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 38
الفيوم 25 37
بنى سويف 25 37
المنيا 24 38
أسيوط 26 40
سوهاج 27 43
قنا 28 44
الأقصر 32 46
أسوان 30 46
أبوسمبل 32 45
الوادي الجديد 30 46
شلاتين 28 38
أبو رماد 29 37
حلايب 30 37
رأس حدربة 30 36
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