ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجونة ينفي فتح ملف التعاقدات

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:50 ص
الجونة ينفي فتح ملف التعاقدات
الجونة
Advertisements
طباعة
أحمد شاكر
 
Advertisements

ينفي نادي الجونة كل ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن فتح ملف التعاقدات الجديدة والإعارات في الفريق الأول لكرة القدم.

 

ويوضح نادي الجونة أن ملف التعاقدات الجديدة غير مطروح في التوقيت الحالي انتظارًا لاستيضاح موقف الموسم الجديد وعدد اللاعبين المسموح بقيدهم في قوائم كل فريق للموسم 2019-2020.

 

كما أن الموسم الحالي لم ينته بعد ولا يمكن الحديث عن أي تعاقدات جديدة خلال الفترة الحالية لحين تحديد الموقف من قبل اتحاد الكرة وهو ما طلبه نادي الجونة في خطاب سابق للجبلاية.

Advertisements
المزيد عن: رياضة الجونة التعاقدات الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
1
x
00:00
1
الرجاء الرياضي