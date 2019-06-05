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كاتي بيري تواصل حصد المشاهدات المليونية لأغنيتها الجديدة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:43 ص
كاتي بيري تواصل حصد المشاهدات المليونية لأغنيتها الجديدة
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حقق كليب "Never Really Over" للنجمة العالمية كاتي بيري عدد مشاهدات ضخم جدًا، منذ إطلاقه في 30 مايو السابق.

ووصلت نسبة مشاهدة الكليب على القناة الرسمية لكاتي بيري علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" لأكثر من 20 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

كليب " Never Really Over " هو من اخراج فيليبا برايس و من انتاج Zedd .


وأكد الكثير من المعنيين بالموسيقى و الغناء أنه العمل الأنسب لجعل كاتي بيري محط تركيز الاضواء من جديد ، وخاصة أن كاتي اختفت لفترة قصيرة .


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