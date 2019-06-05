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بعد رسالته الوداعية.. تركي آل الشيخ يحسم الجدل بشأن بيع حصته في بيراميدز

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:35 ص
بعد رسالته الوداعية.. تركي آل الشيخ يحسم الجدل بشأن بيع حصته في بيراميدز
تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 
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جاءت رسالة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى نادي بيراميدز والتي تمنى فيها التوفيق للفريق في المستقبل، لتؤكد قراره ببيع حصته في النادي بعد مسيرة حافلة نجح خلالها في التأهل لإحدى البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.

 

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل ... كانت تجربه ممتعة ولتجربه اخرى ان شاءالله".

 

وتأتي رسالة آل الشيخ لتؤكد بشكل نهائي بيعه لحصته في نادي بيراميدز بعد أن تم الإعلان منذ أيام عن ذلك.

 

بعد رسالته الوداعية.. تركي آل الشيخ يحسم الجدل بشأن بيع حصته في بيراميدز
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