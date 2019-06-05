ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ: بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:24 ص
تركي آل الشيخ: بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل
تركي آل الشيخ
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

تمنى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية التوفيق لفريق بيراميدز اف سي في المستقبل، مؤكدا أنها كانت تجربة ممتعة.

 

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل ... كانت تجربه ممتعة ولتجربه اخرى ان شاءالله".

 

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ قرر بشكل نهائي بيع حصته في بيراميدز بعد فترة قضاها حقق فيها إنجازات كبيرة على صعيد الكرة المصرية.

 

تركي آل الشيخ: بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل
Advertisements
المزيد عن: رياضة تركي ال الشيخ الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
1
x
00:00
1
الرجاء الرياضي