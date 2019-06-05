"العيد فرحة".. هدايا الأطفال تغزو أرصفة وسط البلد (صور)

رصدت عدسة بوابة الفجر، إقبال المواطنين على شراء لعب الأطفال بمنطقة وسط البلد.

وكانت أعلنت دار الإفتاء، أن اليوم الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء، غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غد الأربعاء الخامس من مايو لعام 2019 هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان الاثنين، إنه تعذر ثبوت رؤية هلال شوال بعد غروب شمس اليوم الاثنين، بعد رصد اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية، وعليه فإن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1440 هجرية.

وقدم مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليهم بالخير وباليمن والبركات.