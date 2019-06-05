قيادات دير مارجرجس يهنئون أهالي أرمنت بعيد الفطر المبارك بالأقصر (صور)

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زار وفد من دير ماري جرجس بجبل الرزقيات، العميد عبدالله عاشور رئيس مجلس ومدينة أرمنت، للتهنئه بعيد الفطر المبارك.



وضم الوفد القس هدرا لطفي، القس انطونيوس صدقي، وعدد من قيادات كنيسه ماري جرجس بأرمنت، جنوب غرب الأقصر، والدكتور إبراهيم رزق، ومكرم جرجس، وليم ميخائيل، وعدد من الشخصيات العامة بمدينه أرمنت لتهئنه إخوتهم المسلمين نيابه عن أقباط أرمنت.



ورحب رئيس المجلس برجال الدين المسيحي والإسلامي، مشيرًا إلى مدى عمق مشاعر المحبه والاخوه بين المصريين بإختلاف طوائفهم وفئاتهم.



كما زار عدد من الشخصيات العامة مجلس مدينة أرمنت لتقديم التهنئة لرئيس المجلس، من بينهم محمود طحطاوي مدير عام التأمين الصحي بمحافظه الأقصر، وأحمد مصطفى غبيش، نقيب المعلمين، وخيرت أحمد الطاهر رئيس مجلس الأمناء بإداره أرمنت التعليمية.