الأنبا هدرا يهنئ محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر تحت شعار "وطن واحد ومصير واحد" (فيديو وصور)

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قدم نيافة الأنبا هدرا، أسقف أسوان، ووفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، اليوم، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والذي كان في استقبالهم بمكتبه، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، يعلوها شعار "وطنًا واحدًا ومصيرًا واحدًا".



كما استقبل محافظ أسوان القمص أنطونيوس ذكرى راعى الأقباط الكاثوليك بأسوان يرافقه وفد من الكنيسة الكاثوليكية.



ووجه المحافظ الدعوة لقيادات كنيستى الأرثوذكس والكاثوليك بالمشاركة فى تكريم أبن مصر البار الدكتور مجدى يعقوب بإطلاق أسمه على ميدان مصر للطيران ووضع تمثال له بوسط الميدان تقديرًا لجراح القلب العالمى على مساهماته الإنسانية ووضع اسم أسوان على خريطة السياحة العلاجية، كما سيتم تطوير شارع الفنادق بإعتباره إحدى الواجهات السياحية، بمشاركة الكاتدرائية والفنادق والمتحف النوبى ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع إستعدادًا للموسم السياحي المقبل.



وأعرب محافظ أسوان، عن تقديره وامتنانه للروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها لأن الجميع شركاء في هذا الوطن تجمعهم روح الوحدة والتآخي والمحبة، مؤكدًا أن عظمة المصريين تكمن فى قدرتهم على التلاحم والوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات والمخططات التي تستهدف التفريق والتمزق.



وأشار إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى المحافظة دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحي لأن جميع المصريين شركاء فى التنمية والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومى



من جهته، عبر نيافة الأنبا هدرا عن خالص التهنئة لمحافظ أسوان وشركاء الوطن من أبناء هذه المحافظة العريقة من مسلمين ومسيحين باعتبارهم شعب واحد فى وطن ومصير واحد.



وأشار إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جليًا فى الأعياد الدينية والوطنية، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى بنيان واحد وجسد واحد.