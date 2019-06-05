كيف استعدت المناطق الفقيرة بالإسكندرية لعيد الفطر المبارك؟ (فيديو وصور)

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ساعات قليلة وتفصلنا عن عيد الفطر المبارك، هذه المناسبة التي يجتمع فيها المسلمون عامة ليؤدون الصلاة بها، والاستمتاع مع أسرهم بمظاهر وبهجة العيد، خاصة منها المناطق الفقيرة والتي تزداد بها البهجة ويظهر بها الشكل الجمالي الأصيل للشارع المصري.



وفي الإسكندرية تتواجد العديد من المناطق الشعبية والعشوائية الفقيرة، حيث تزينت تلك المناطق بالكامل بمظاهر الإحتفال بعيد الفطر المبارك، وقد قام الأهالي يدًا على يد بتنظيف الشوارع وتزينها بالبالونات والأنوار الملونة، كما حرص الأطفال على إرتداء الملابس الجديدة وشراء الألعاب في مشهد لن تجده الا في هذه المناطق.



"الفجر" انتقلت إلى منطقة نجع العرب أحد أبرز مناطق محدودي الدخل بالإسكندرية، لرصد مظاهر إحتفال أبنائها بعيد الفطر المبارك.



وقال الحاج محمد رمضان، 59 عامًا، أحد أقدم أهالي المنطقة، نقوم منذ ثمانينات القرن الماضي ونحن نحرص على الإستمتاع بالأعياد على طريقتنا الخاصة، فرغم الحالة المادية الصعبة لأغلب قاطني المنطقة، الا ان هذا لم يمنعنا من الإسمتاع بالأعياد، حيث يتم تنمظيف وتزيين الشوارع بالجهود الذاتية، قبل يوم واحد من العيد.



وأضاف: يقومون الشباب والأطفال والشيوخ يتمهيد الساحة الواقعة بشارع 4 في المنطقة من أجل فرشها بالمصلة التي تستقبل الألاف من أهالي المنطقة لتأدية صلاة العيد، كما يحرص الأهالي على جعل أبنائهم يكتسون بالملابس الجديدة وتركهم في الشوارع من أجل اللهو والإستمتاع بهذه المناسبة، في مشهد لن تجده الا في مثل هذه المناطق،



وتابع: يتم جلب الألاف من الهدايا للأطفال أما بالجهود الذاتية او تبرعات أصحاب الخير، بالإضافة الى الهدايا التي يتم إعطائها للمصلين بنظام القرعة، في مشهد جميل لن ينساه أحد، قائلا: "ولدنا وإتربينا على كده".



وأكد رمضان، أن أهالي المنطقة يرفضون إستغلال ساحتهم من قبل الأحزاب السياسية، مؤكدا أن هذا الرفض هو سر نجاح المصلى وإقبال الألاف من المواطنين عليها.