تعرف علي النهاية المفقودة في "زي الشمس" .. ومفاجأة ياسين نجل احمد داوود!

كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل "زي الشمس" عن النهاية المفقودة الذي يبحث عنها جميع متابعي مسلسل "زي الشمس" عقب انتهاء الحلقة الأخيرة وغضب الجمهور.









حيث كتب ادمن الصفحة الرسمية لمسلسل "زي الشمس" علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توضيح…في مشاهد كتيرة متشالة من الحلقة يعني بإختصار الناس اللي مش فاهمة ،جمال هيطلع براءة وشهيرة تتعدم وعمر رمى نفسه في النيل لما أخد الموبايل وكارما بقت شبه أمها في كل حاجة ومشهد مصطفى وفريدة ده لما فريدة راحت لندن ويوسف إبن مصطفى ومفيش جزء تاني ..وكل سنة وحضراتكم طيبين".









مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني ، أحمد السعدني ، سوسن بدر ، أحمد داوود ، سوسن بدر ، تأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز.