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العميد "الداود" ينقل تحيات وتهاني وزير الداخلية لمرضى مستشفى قوى الأمن بالرياض

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:53 م
العميد الداود ينقل تحيات وتهاني وزير الداخلية لمرضى مستشفى قوى الأمن بالرياض
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نقل مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، تحيات وتهاني الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية- حفظه الله-، أثناء زيارته صباح أمس للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقدم العميد الداود أثناء زيارته التي رافقه فيها ممثلون لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والمدير الطبي ومدير إدارة الشؤون الإعلامية وعدد من المسؤولين بمستشفى قوى الأمن بالرياض، عددًا من الهدايا وباقات من الورود التي وجّه وزير الداخلية بتوزيعها على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى.

كما استمع إلى ملاحظات المرضى ومرافقيهم عن خطط سير العلاج الخاصة بهم، والخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفى.

من جانب آخر، رفع العميد الداود خالص شكره وامتنانه لوزير الداخلية على حرصه واهتمامه الكبيرين برجال الأمن وذويهم المنومين في المستشفى، من خلال هذه اللفتة الكريمة التي أسعدتهم وتركت الأثر الحسن في نفوسهم جميعًا.

وقال: اهتمام وزير الداخلية وتوجيهه الكريم بهذه الزيارة، يأتي تأكيدًا لاهتمامه الدائم برجال الأمن الأبطال في السلامة والمرض، وهو ما نلمسه منه في كل وقت وحين، ونحن كمسؤولين نتشرف بالقيام بمثل هذه الزيارات التي نعدها واجبًا علينا نفخر به، إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم والتي توصي على الدوام بالاهتمام بالمواطنين بشكل عام وبشريحة رجال الأمن ومنسوبي وزارة الداخلية العزيزة على قلوب الجميع بشكل خاص".

من جهة أخرى، عبّر المرضى عن سعادتهم بهذه اللفتة، إذ أعربوا عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لسمو وزير الداخلية على هذه المبادرة ولما يلقونه من رعاية واهتمام من كل منسوبي المستشفى.


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