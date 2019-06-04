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مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:43 م
مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد تمكن من حسم أولى صفقات الموسم الجديد.

وأفاد "جيمس روبسون" العامل بصحيفة "إيڤنينج ستاندارد" أن مسؤولو مانشستر يونايتد يقتربوا للغاية من التوصّل لاتفاق مع نادي سوانزي سيتي، لضم دانييل جيمس.

وجاء إسراع اليونايتد بحسم الصفقة، بسبب دخول نادي موناكو الفرنسي للمنافسة على خدمات اللاعب الويلزي، لكن جيمس يريد الانتقال لـ يونايتد، وهذا ما سيغير مسار الصفقة.
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