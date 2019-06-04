مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد تمكن من حسم أولى صفقات الموسم الجديد.





وأفاد "جيمس روبسون" العامل بصحيفة "إيڤنينج ستاندارد" أن مسؤولو مانشستر يونايتد يقتربوا للغاية من التوصّل لاتفاق مع نادي سوانزي سيتي، لضم دانييل جيمس.



