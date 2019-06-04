محافظ كفر الشيخ يشرف على أعمال رفع شاحنة نقل الغاز إثر انقلابها بالطريق الدولي (صور)

يشرف الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الآن، على عملية تفريغ تانك السيارة التى تعرضت للإنقلاب والمحملة بصهريج نقل غاز البوتاجاز السائل، بالطريق الدولى الساحلى أمام قرية العاقولة بمنطقة بر بحرى بمركز بلطيم، والتى كانت قادمة من الأسكندرية الى مصنع تعبئة الغاز المنزلى ببلطيم.





وتفقد محافظ كفرالشيخ موقع انقلاب الشاحنة يرافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الحاج على مدير ادارة الأمن الوطنى، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد رضاعبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، ومحمد محجوب، رئيس مدينة برج البرلس، واللواء على الكفراوى، مساعد مدير أمن كفرالشيخ لفرقة الحامول، والدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق الإسعاف، وعدد من القيادات التنفيذية.





قال محافظ كفر الشيخ، إنه فور إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بإنقلاب شاحنة نقل غاز البوتاجاز رقم 7013 كفرالشيخ تحمل خزان غاز رقم 50293 كفرالشيخ، محملة بمواد ملتهبة ( غاز البوتاجاز ) قادمة من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز بمدينة بلطيم بمنطقة بر بحرى بالبرلس، كلف على الفور بتأمين حركة المركبات على الطريق الدولى الساحلى وتأمين شاحنة الغاز، حفاظًا على أرواح المواطنين، وهرعت سيارات الحماية المدنية، والنجدة، والإسعاف، والمرور، الى مكان انقلاب الشاحنة، وتم التواصل مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والتنسيق الكامل لإستعادة واستعدال الصهريج المنقلب، من خلال الدفع بـ 3 أوناش من خلال القوات المسلحة قدرة 80،110، 140 طن، وإحضار صهريج احتياطى لتفريغ شحنة الغاز اليه من الصهريج المنقلب، لسهولة التحكم فيه وسرعة استعداله واستعادته مرة آخرى الى رأس الشاحنة المخصصة له، من خلال إحدى الشركات المتخصصة.



