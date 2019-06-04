ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"زي الشمس" يتصدر ترند تويتر بعد اكتشاف قاتل فريدة

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:46 م
زي الشمس يتصدر ترند تويتر بعد اكتشاف قاتل فريدة
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements
فور انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل "زي الشمس" تصدر العمل ترند موقع تويتر وشهدت الحلقة الأخيرة حل لغز مقتل فريدة بعد اكتشاف قالتها وهي شهيرة زوجة المحامي جمال الذي كان على علاقة بالضحية.


وتباينت تعليقات رواد الموقع حول النهاية خاصة وأن التكهنات والتوقعات كانت تتجه إلى عمر طليق فريدة.
مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني ، أحمد السعدني ، سوسن بدر ، أحمد داوود ، سوسن بدر ، تأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
0
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
0
x
00:00
0
الرجاء الرياضي