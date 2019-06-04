"زي الشمس" يتصدر ترند تويتر بعد اكتشاف قاتل فريدة

فور انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل "زي الشمس" تصدر العمل ترند موقع تويتر وشهدت الحلقة الأخيرة حل لغز مقتل فريدة بعد اكتشاف قالتها وهي شهيرة زوجة المحامي جمال الذي كان على علاقة بالضحية.









وتباينت تعليقات رواد الموقع حول النهاية خاصة وأن التكهنات والتوقعات كانت تتجه إلى عمر طليق فريدة.

مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني ، أحمد السعدني ، سوسن بدر ، أحمد داوود ، سوسن بدر ، تأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز.