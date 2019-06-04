ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المملكة تدين الهجوم الإرهابي في مدينة طرابلس اللبنانية

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:45 م
المملكة تدين الهجوم الإرهابي في مدينة طرابلس اللبنانية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في طرابلس، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اللبناني الشقيق، متمنيًا للجرحى سرعة الشفاء، ومؤكدًا، في الوقت نفسه، موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب ولكل ما من شأنه تقويض الأمن والاستقرار.
Advertisements
المزيد عن: مدينة طرابلس اللبنانية سعودية اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
0
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
0
x
00:00
0
الرجاء الرياضي