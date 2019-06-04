الأردن يندد ببناء 800 وحدة استيطانية إسرئيلية في القدس

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أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.



وقال الصفدي في تغريدة على تويتر: "ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، ونعتبره خرقاً للقانون الدولي، وخطوة لا شرعية لتغيير الهوية العربية للمدينة المحتلة، تعمق التوتر، وتقوض جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين".



وأضاف "على المجتمع الدولي ممارسة ضغوط فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية".