نجوم الكرة في نهائي دورة شهداء ميت الخولي

حصد فريق السبع لكرة القدم كأس الدورة الرمضانية التي نظمتها منطقة الكرة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد تغلبه علي فريق سبورتس بنتيجة 6 اهداف مقابل هدفين ، واقيمت المباراة على ملعب مركز شباب قرية ميت الخولي بالدقهلية، وسط حضور جماهيري كبير ، وتواجد كلاً من فكري الهواري، رئيس مجلس ادارة نادى الشيخ زايد ، وعددا من نجوم الكرة المصرية أبرزهم الكابتن أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق والكابتن جمال عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق.





واستضاف ملعب ميت الخولي مؤمن حفل توزيع جوائز الدورة الرمضانية بمشاركة كوكبة من نجوم الرياضة ومسئولي المنظومة الرياضية بمنطقة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وقام بتوزيع الجوائز وتسليم الكأس للفريق الفائز الكابتن فكري الهواري والكابتن احمد بلال والكابتن جمال عبد الحميد وسط فرحة اهالي ميت الخولي مؤمن والقري المجاورة.





ومن ناحيته أكد فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، أنه يدعم تنظيم الدورات الرمضانية في كل الملاعب المصرية، مؤكداً أنها فرصة لاكتشاف المواهب في قري مصر وفرصة للمشاركة في المناسبات المصرية خاصة ان الدورات الرمضانية لها مذاق خاص تضيف البهجة في الملاعب.





ورحب الهواري بجميع الحضور علي رأسهم الكابتن أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، والكابتن جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، في قرية ميت الخولي مؤمن مسقط رأسه.





وأضاف أن قرية ميت الخولي مؤمن نظمت دورة رمضانية مثيرة حسمها فريق السبع لصالحه بنتيجة 6 أهداف علي حساب فريق سبورتس مضيفاً أنه يدعم بقوة تنظيم الدورة الرمضانية كل عام لأنها المتنفس للجماهير في قري المنصورة بمحافظة الدقهلية وأن نادي الشيخ زايد علي استعداد تام لرعاية اي دورات رمضانية في مسقط رأسه بقرية ميت الخولي مؤمن بمدينة المنصورة وأنه بشخصه يحرص علي تشجيع تنظيم تلك الدورات.





ووجه الهواري، الشكر للقائمين علي تنظيم الدورة الرمضانية وكل الفرق المشاركة مهنئاً فريق السبع بالفوز بالدورة الرمضانية في نسختها الحالية.‎



