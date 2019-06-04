"المطلق": على المسلمين إظهار مشاعر الفرح والسرور خلال أيام العيد

دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى ‏إظهار مشاعر وصور الفرح والسعادة والسرور، والتوسيع على الأسرة والأهل وصلة الأرحام، وتواصل الأقارب خلال أيام العيد؛ لأن ذلك من فضل الله -عز وجل- مستدلاً بقوله تعالى: { قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا...}.





وكتب المطلق تغريدة من حسابه بـ"تويتر" قائلاً فيها: "على المسلمين إظهار الفرح أيام العيد، والتوسيع على الأهل وصلة الأرحام، وتصافي النفوس؛ فهو فضل من الله عليهم { قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا...}.