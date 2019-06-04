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محافظ جدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 11:13 م
محافظ جدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
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استقبل محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الأمراء و أهالي جدة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قَدِموا للسلام على سموه، وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقد قدم سموه للجميع التهنئة بهذه المناسبة.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبال الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.


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