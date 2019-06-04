ينطلق 8 يونيو.. " موسم جدة" يدعم التنوع السياحي والترفيهي والثقافي

تشهد محافظة جدة خلال الفترة 8 يونيو إلى 18 يوليو الحالي إطلاق فعاليات "موسم جدة" بتنظيم من غرفة جدة، مستهدفاً مختلف الفئات العمرية .





وتعزز الفعاليات من مكانة عروس البحر الأحمر كأحد أهم الوجهات السياحية، التي يفد الزائرون إليها طوال العام بفضل موقعها وقربها الجغرافي من الحرمين الشريفين.

وأعدت الغرفة لهذا الموسم "روزنامة" من الفعاليات تسهم في إبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم، حيث يسعى "موسم جدة" إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان، أن "موسم جدة" يأتي تعزيزاً للتنمية المجتمعية عبر تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق المحلية .