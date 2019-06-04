البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع مع تراجع حدة الحرب التجارية

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع حدة التوترات التجارية، و تصريحات رئيس الفيدرالي.





وعززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها لتصل أرباح "داو جونز" الصناعي لأكثر 510 نقطة، وتأتي المكاسب بالتزامن مع إعلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول استعداد المركزي الأمريكي للتصرف استجابة لتأثير التطورات التجارية على اقتصاد الولايات المتحدة، مما يُعطي إشارة إلى أن الفيدرالي منفتح لخفض معدلات الفائدة.





وتأتي المكاسب بعد تعليقات من وزارة التجارة الصينية تشير إلى أن الخلافات والاحتكاكات بين الجانبين يجب حلها من خلال المحادثات لكنها أشارت كذلك إلى ضرورة اعتمادها على الاحترام المشترك.





وعلى الجانب الأخر، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكون من الغباء محاولة الجمهوريين وقف التعريفات التي يعتزم فرضها ضد المكسيك.





وجاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً أشارت خلاله إلى أن المشرعين الجمهوريين يبحثون ما إذا كانوا قد يصوتون لوقف التعريفات الجديدة على السلع المكسيكية التي هدد بها ترامب مؤخراً.





وعلى صعيد آخر، ينظر المستثمرون باهتمام إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الشهر الجاري.





وكانت بيانات اقتصادية كشفت تراجع طلبيات المصانع الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري.





وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 2.06 بالمئة أو ما يعادل 512 نقطة تقريباً ليصل إلى 25332.1 نقطة.





كما شهد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً زيادة 2.1 بالمئة مسجلاً 2803.2 نقطة، فيما صعد مؤشر "ناسداك" بنسبة تزيد عن 2.6 بالمئة إلى 7527.1 نقطة.





وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش،، انخفض المؤشر الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمئة إلى 97.042.