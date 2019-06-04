بيان أمريكي بريطاني نرويجي يدين أعمال العنف بالسودان
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:29 م
أسماء العزب
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أدانت أمريكا وبريطانيا والنرويج أعمال العنف التي شهدها السودان في الثالث من يونيو، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
ودعت الدول الثلاث، في بيان لها، مساء الثلاثاء، إلى نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية.
وأشارت الدول إلى أن الشعب السوداني له الحق في انتقال سلس للسلطة يقوده مدنيون لخوض انتخابات حرة ونزيهة.
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