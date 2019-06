أمير الشرقية يطلق احتفالات أهالي المنطقة بعيد الفطر

شرف أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد 2019، الذي ينظمه صندوق المناسبات بغرفة الشرقية، وذلك في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام (الصالة الخضراء).





والتقى الأمير سعود بن نايف على هامش الحفل عددًا من أبناء الشهداء وأبناء المعلمين ضمن برنامج وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم، وأيضًا قطاع الأمن العام. وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس مجلس إدارة صندوق المناسبات عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية وتشريف أمير المنطقة حفل أهالي المنطقة، وأكد أن رعايته تمثل دعمًا كبيرًا لما تسعى إليه الغرفة ممثلة بصندوق المناسبات في تلبية طموحات أهالي المنطقة، ورغبات الشريحة الكبيرة من زوارها خلال فترة العيد، بما يتناسب أيضًا مع طموحاتهم. مشيرًا إلى أن الفعاليات التي يقدمها الصندوق بشكل مجاني تستمر حتى سابع أيام العيد؛ إذ تُقدَّم حزمة من الفعاليات في الصالة الرياضية الخضراء حتى خامس العيد، فيما تتواصل الفعاليات في مجمع الراشد ودارين مول حتى سابع العيد.





وقال "الخالدي" خلال الحفل الذي شهد حضورًا كبيرًا إن ما يثلج صدورنا اليوم أننا نحتفل بعيد الفطر السعيد، ونحن فرحون بما تحققه بلادنا عامًا تلو الآخر من تقدم كبير في ظل قيادتنا الحكيمة، التي لا تدخر جهدًا من أجل توفير كل أسباب التقدم والازدهار للوطن الغالي، الذي ينطلق اليوم برؤية حقيقية، تعكس طموحاتنا وقدرات بلادنا، البشرية منها والطبيعية.





واستطرد الخالدي بقوله: إننا اليوم على موعد مع حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد، وهو إحدى المناسبات والفعاليات التي يتبناها صندوق المناسبات الذي يعد إحدى أبرز المبادرات التي أطلقتها غرفة الشرقية، ومثلت تطبيقًا واقعيًّا لمبدأ التكافل الاجتماعي، ولعبت فعالياته دورًا كبيرًا في إدخال البهجة والسرور على جميع أفراد المجتمع، حتى باتت فعالياته يترقبها الجميع من أبناء المنطقة وزوارها. وإنني أنتهز هذه الفرصة السعيدة لأقدم جزيل الشكر والتقدير للأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على ما يقدمانه من دعم ورعاية لأعمال الصندوق كافة، وحرصهما الدؤوب على متابعة نشاطاته، والتشديد على أهميتها ودورها في الارتقاء بالمنطقة، وظهورها بالمظهر اللائق.. داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم النِّعم، ويرفع راية بلادنا عالية بين الأمم، وأن يحفظ الله بلادنا وولاة أمرنا، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، ويعيدهم سالمين غانمين إلى أهلهم. وكل عام وأنتم بخير.





وأوضح "الخالدي" أن المنطقة الشرقية عُرفت باحترافيتها في تنظيم الأحداث والمناسبات الجماهيرية، كما أن المنطقة سجلت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ وإدارة موسم الشرقية ومهرجان التسوق الذي تعاون فيه العديد من الجهات والإدارات بمشاركة القطاع الخاص.. مؤكدًا مواصلة المشوار من خلال الأداء العالي والاحترافية في تقديم المميز دائمًا.





وأشار "الخالدي" إلى أن برنامج الحفل والفعاليات المصاحبة له سيتخللها العديد من المفاجآت التي ستكون على مستوى الاحترافية في تقديم الفعاليات، والتجديد الكلي لبرنامج العمل خلال أيام العيد. لافتًا إلى أن الفعاليات -كما تعود أهالي وزوار المنطقة- ستراعي فئات المجتمع، وستقدم الهدايا والجوائز اليومية للمشاركين.





وبيَّن "الخالدي" أن صندوق المناسبات من خلال القائمين عليه يسعى إلى تحقيق هدف التعاون والتكافل من خلال توحيد جهود رجال الأعمال لتوفير الدعم الذي يقدَّم لتنفيذ برامج ترفيهية واجتماعية، تستقبل أهالي المنطقة الشرقية وزوارها خلال أيام العيد، وتحافظ على الصورة المميزة التي عُرفت بها، وتجعل من الشرقية حاضنة للأنشطة والفعاليات.





وتتواصل الفعاليات يوم الأربعاء (اليوم الثاني للعيد) في الصالة الرياضية الخضراء عند الساعة السابعة مساء حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وتبدأ بعروض أكروبات كوميدي (السابعة مساء)، ثم مسرحية الأطفال (my little pony) التي تُعرض في (الساعة السابعة والنصف)، ثم عرض لوحة وطنية (في الساعة الثامنة)، وتستمر حتى الساعة الثامنة والنصف، ويتم عرض (light balance)، يليه عرض الباسكت بول (الساعة التاسعة)، بعدها يتم إعادة عرض الأكروبات الكوميدي (الساعة التاسعة)، ثم مسرحية الأطفال (my little pony) الساعة التاسعة والنصف، وعرض (light balance) في الساعة العاشرة، ويعاد عرضهما مرة ثالثة في الساعة العاشرة والربع، والعاشرة والثلث على التوالي.. كل هذا مع استمرار عرض الألعاب الكرنفالية خارج الصالة التي تبدأ من الساعة السابعة حتى العاشرة مساء.





وفي مجمعَي الراشد ودارين مول تنطلق الفعاليات اليوم من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة مساء، وتتضمن فعاليات عائلية ترفيهية، منها (مسرح فعاليات الأطفال، شخصيات كرتونية ومهرجون، حديقة أركان الطفل، المرسم الإبداعي، فنون يدوية، ركن التصوير الفوتوغرافي، ألعاب بلاي ستيشن).