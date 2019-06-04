انقلاب سيارة تحمل 50 طن غاز سائل على الطريق الدولي بكفر الشيخ (صور)

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن إنقلاب السيارة التى تحمل رقم 7013، والتى تحمل 50 طن غاز سائل، على الطريق الدولي الساحلى، أمام قرى بر بحرى كانت قادمة من الأسكندرية الى مصنغ تعبئة الغاز بمدينة بلطيم فى محافظة كفر الشيخ، حتى وصولها الى مصنع تعبئة الغاز لمدينة بلطيم الذى تبعد عن المصنع بنحو 0كيلو مترات، عقب وصول فريق فنى متخصص من وزارة البترول وشركة "إنتر لاين".





وقال المهندس محمد عبد الله، مدير ازمات المحافظة، أن ونشان يبدأن الآن فى رفع السيارة حاليًا وسيتم تأمينها بسيارات حماية مدنية وإسعاف الى حين وصولها الى المصنع، وتواجد قيادات المحافظة، على رأسها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الأقليم، واللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد البندارى، السكرتير العام، والمحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، وعددًا من القيادات التنفيذية الأمنية.





وذكر مصدر مسؤول، إن السيارة كانت فى طريقها من الأسكندرية الى مصنع تعبئة الغاز ببلطيم وإنقلبت، وتم الدفع بعددًا من الأوناش وتنك إحتياطى لتفريغ حمولة التنك المنقلب.



