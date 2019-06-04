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محافظ البحر الأحمر يصدق على مليون وثلاثون ألف جنيه لإصلاح وتحديث جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى رأس غارب

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:19 م
محافظ البحر الأحمر يصدق على مليون وثلاثون ألف جنيه لإصلاح وتحديث جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى رأس غارب
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محمد طه
 
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فى ضوء الاهتمام بالقطاع الصحى بالمحافظة ودور الأجهزة الطبية فى تشخيص الحالات المرضية، صدق اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على إصلاح وتحديث جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى غارب المركزى بتكلفة بلغت مليون وثلاثون ألف جنيه.

هذا وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه فور إبلاغ المحافظ بعطل الجهاز صدق على المبلغ بإصلاحه، كما أشار إلى أهمية وضرورة الجهاز بالمستشفى وما يقدمه للمواطنين بحيث لا يمكن الاستغناء عنه بالمستشفى.

وأضاف  مرعى أن المحافظ كلفه بالاشراف بنفسه على إصلاح الجهاز والذى تم الإنتهاء منه واعادته للخدمة بالمستشفى فى وقت قصير جدا وهو الآن يعمل بكامل طاقته.
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