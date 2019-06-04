إخوان اليمن المتطرفون يمنعون عرض فيلم في تعز
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:09 م
وكالات
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منع متطرفون من تنظيم إخوان اليمن الإرهابي عرض الفيلم العدني "عشرة أيام قبل الزفة"، الذي كان مقرراً عرضه في إجازة العيد في تعز كبرى مدن شمال اليمن.
وأصدر الإخواني المتطرف عبدالله العديني "فتوى" للتصدي بالقوة لما وصفه بمحاولة عرض الفيلم في مدينة تعز.
وأصدرت هيئة تنظيم الفيلم في تعز بياناً أكدت فيه بتهجم "مسلحين متطرفين من تنظيم الإخوان يقف خلفهم البرلماني أحمد العديني الذي أفتى بأن عرض الفيلم في تعز منكر" عليها.
ويعرض الفيلم العدني الذي أخرجه عمرو جمال، حياة سكان مدينة عدن في الحرب الأخيرة التي شنتها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المدينة في مارس 2015، وتحكي جزءاً من الحرب الأولى ضد الجنوب في صيف 1994.
وأكدت إدارة الفيلم في بيان له، أن "تنظيم حزب الإصلاح اليمني بقيادة البرلماني أحمد العديني قاد حملة تحريض ضد الفيلم، تضمنت تصريحات علنية وفتاوى وخطباً في المساجد ادعت أن الفيلم منكر يجب تغييره قولاً وفعلاً"، منادياً بالترهيب والتخويف تحت مبرر "تغيير المنكر".
وأصدر الإخواني المتطرف عبدالله العديني "فتوى" للتصدي بالقوة لما وصفه بمحاولة عرض الفيلم في مدينة تعز.
وأصدرت هيئة تنظيم الفيلم في تعز بياناً أكدت فيه بتهجم "مسلحين متطرفين من تنظيم الإخوان يقف خلفهم البرلماني أحمد العديني الذي أفتى بأن عرض الفيلم في تعز منكر" عليها.
ويعرض الفيلم العدني الذي أخرجه عمرو جمال، حياة سكان مدينة عدن في الحرب الأخيرة التي شنتها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المدينة في مارس 2015، وتحكي جزءاً من الحرب الأولى ضد الجنوب في صيف 1994.
وأكدت إدارة الفيلم في بيان له، أن "تنظيم حزب الإصلاح اليمني بقيادة البرلماني أحمد العديني قاد حملة تحريض ضد الفيلم، تضمنت تصريحات علنية وفتاوى وخطباً في المساجد ادعت أن الفيلم منكر يجب تغييره قولاً وفعلاً"، منادياً بالترهيب والتخويف تحت مبرر "تغيير المنكر".
وقالت إدارة عرض الفيلم إن "تحريض حزب الإصلاح وصل إلى تحد دخل مسلحين متطرفين وتهديدهم للقائمين على العرض بالتصفية الجسدية".
واعتذرت إدارة العرض لأهالي تعز الذين كانوا يستعدون لمتابعة الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً وعرض في العديد من الدول العربية والأوروبية وشرق أسيا.
وقالت إن "إلغاء عرض الفيلم في مدينة تعز جاء حفاظاً على سلامة أبناء تعز من أي تهديد إرهابي تحت مسمى الدين".
واعتذرت إدارة العرض لأهالي تعز الذين كانوا يستعدون لمتابعة الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً وعرض في العديد من الدول العربية والأوروبية وشرق أسيا.
وقالت إن "إلغاء عرض الفيلم في مدينة تعز جاء حفاظاً على سلامة أبناء تعز من أي تهديد إرهابي تحت مسمى الدين".
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