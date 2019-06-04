محافظة الإسكندرية تحذر زائريها من الاستحمام بشاطئ النخيل

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية، بيانا تحذيريا قبل عيد الفطر المبارك، للتشديد على عدم نزول المواطنين بشاطئ النخيل بالعجمي، وذلك لما يمثله من خطورة كبيرة على الأرواح.





وأشارت الإدارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن شاطئ النخيل من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند إرتفاع الأمواج، مهيبة بالمواطنين بعدم النزول نهائيا بهذا الشاطئ.



