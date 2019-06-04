محافظة الإسكندرية تحذر زائريها من الاستحمام بشاطئ النخيل
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:12 م
محمد رجب - دينا حسن
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أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية، بيانا تحذيريا قبل عيد الفطر المبارك، للتشديد على عدم نزول المواطنين بشاطئ النخيل بالعجمي، وذلك لما يمثله من خطورة كبيرة على الأرواح.
وأشارت الإدارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن شاطئ النخيل من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند إرتفاع الأمواج، مهيبة بالمواطنين بعدم النزول نهائيا بهذا الشاطئ.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم وعلى خلفية ما أثير في السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق، وتنفيذا للتعليمات المشددة الصادرة من الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة المعنية بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بحي العجمي.
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