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الحلقة الأخيرة من ولد الغلابة تتصدر ترند تويتر

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:08 م
الحلقة الأخيرة من ولد الغلابة تتصدر ترند تويتر
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شيماء عطية
 
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تتصدر الحلقة الأخيرة من مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، ترند تويتر، حيث شهدت أحداث الحلقة أحداث غير متوقعة.


بدأت أحداث الحلقه بالقبض علي الفنان أحمد زاهر، بتهمة التزوير في إسمه ومهنته حيث أنه لا يحمل إسم جمال لبه، و لا خريج كليه الحقوق.



وإتأكدت الشرطه بالأدلة أن السقا ومي عمر، هم الذين قاموا بجميع جرائم القتلي وبدأت بالبحث عليهم.



وقتل السقا مي عمر، عقب علمه بأنها هي التي قتلت إنجي المقدم، ثم قبضت عليه الشرطه لتنتهي أحداث المسلسل.



جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.

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