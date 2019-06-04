4.4 مليون طن ارتفاع في إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بنهاية مارس الماضى

ارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى ليسجل 4.4 مليون طن خلال شهر مارس الماضى، مقارنه بجحم إنتاج بلغ3.4 مليون طن الغاز الطبيعى خلال نفس الشهر من العام 2018. حيث بلغ



