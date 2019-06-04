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4.4 مليون طن ارتفاع في إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بنهاية مارس الماضى

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:05 م
4.4 مليون طن ارتفاع في إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بنهاية مارس الماضى
ارشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
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ارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى ليسجل 4.4 مليون طن خلال شهر مارس الماضى، مقارنه بجحم إنتاج بلغ3.4 مليون طن الغاز الطبيعى خلال نفس الشهر من العام 2018. حيث بلغ

وقال تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بلغ 2.7 مليون طن خلال شهر مارس الماضى مقارنه بحجم انتاج بلغ 2.8 مليون طن الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال شهر مارس من العام 2018 .
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