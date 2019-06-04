تعرف على نهاية مسلسل "الواد سيد الشحات"

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "الواد سيد الشحات ٣٠"، إنقاذ سيف تؤام سيد لأسرته من رجل العصابات "هولاكو" بعد قتله، وفقد "السحاوي" الذاكرة، وترك سيف فيلته الخاصة لشقيقيه.

وبعد مرور عام على الأحداث، أنجبت ريتاج طفلاً لسيد، واستغلوا فقدان السحاوي لذاكرته، ليعمل خادمًا لديهم، وانتهت الأحداث بقدوم "عبدالله صلاح عبدالله"، الذي طالبهم بسداد ٦٠ مليون دولار يدينها سيف له.

المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب عبر مجموعة من المواقف الطريفة.









"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.