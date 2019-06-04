العين الإماراتي يزاحم الأهلي والزمالك على صفقة الموسم
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:02 م
أميرة فطيم
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أشارت تقارير صحفية مغربية إلى سعي نادي العين الإماراتي للتعاقد مع اللاعب الدولي التوجولي لابا كودجو لاعب فريق نهضة بركان المغربي.
وقال موقع "هسبريس" إن النادي الإماراتي يرغب في التعاقد مع لابا كودجو الذي ينتهي تعاقده الصيف المقبل مع وصيف الكونفدرالية.
وأضافت الصحيفة أن العين تقدم بعرض إلى اللاعب لابا كودجو للتعاقد معه في الصيف المقبل لتدعيم هجومه.
كما أشارت تقارير صحفية إلى تقدم النادي الأهلي والزمالك بعرض شفوي للاعب من أجل ضمه في صفقة انتقال حر ليدعم صفوفه بداية من الموسم المقبل.
وأكدت إدارة النادي المغربي تواصل مفاوضاتها مع اللاعب كودجو من اجل تجديد عقده المنتهي، على الرغم من رغبة اللاعب في الحصول على عرض أفضل.
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