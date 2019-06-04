ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد يوفيتش.. ريال مدريد يقترب من حسم الصفقة الثانية

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:00 م
بعد يوفيتش.. ريال مدريد يقترب من حسم الصفقة الثانية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يخضع الدولي الفرنسي ​فيرلان ميندي​ للفحص الطبي حالياً في المعسكر الذي يجريه المنتخب الفرنسي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، بغية انتقاله إلى ​ريال مدريد​ الإسباني، بصفقة قد تصل إلى 50 مليون يورو، بعد أن اتفق الفريق الفرنسي مع نظيره الإسباني لإكمال عملية الانتقال.


يذكر أن عقد ميندي مع ليون يمتد حتى 2023، لكن قيمة كسر العقد تصل إلى 50 مليون يورو، إذ أبدى النادي الإسباني استعداده لدفع المبلغ المطلوب.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
2
x
17:30
3
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
0
x
20:30
0
مالي