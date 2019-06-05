نشرة أخبار منتصف الليل.. "السيسي" يهنئ المصريين بعيد الفطر.. ويوجه رسالة خاصة لهم

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر، ويوجه رسالة خاصة لهم، فضلًا عن ضبط 3 ذبائح مذبوحة خارج السلخانة وإعدام لحوم وكبدة غير صالحة بالدقهلية.





هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر، قائلاً: يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات.





واصل سعر اليورو الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في جميع البنوك العاملة بمصر وكان قد شهد سعر اليورو الأوروبي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية.





أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن قيام إدارة الطب الوقائي ومراقبة الأغذية ومفتشي الأغذية بإدارة الغردقة الصحية بحملات مكثفة، علي محال بيع الأسماك الطازجة والمملحة بمدينة الغردقة.





شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة موينية مكبرة بالتعاون مع إدارة تموين بلقاس ومركز شرطة بلقاس إستهدفت الأسواق ومحال البقالة والجزارة للحد من الغش التجارى والتأكد من صلاحية المنجات المعروضة للجمهور.





أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية توضيحًا بشأن رؤية هلال شعبان هذا المساء، مشيرة إلى أنه سيكون بالإمكان مشاهدته بالعين المجردة وأكبر حجمًا ولمعانًا "لمرور 30 ساعة على ميلاده".



