أحداث مثيرة بـ"كلبش 3".. ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسلات رمضان

يتبارى نجوم مصر والوطن العربي، للفوز بأذهان وعيون المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، يخوض السباق هذا العام نحو27 مسلسلا، وتستعرض" الفجر" الحلقة التاسعة والعشرين لأهم المسلسلات درامية.





بدل الحدوتة 3

تحزن "لولي"بعد أن تعلم بأن جيمي ينوي تركها بعد حصوله علي رشوة من عمتها، وتذهب للمزرعة وتفاجئ بالمعلم "كموني" قد اتي للمزرعة للحصول علي مليون جنيه التي اخفتها لولي.





يذهب جيمي للمزرعة لمساعدة لولي بعد رفض رشوة عمتها، يضرب عبد الرحمن سماح أنور ليتخلص من شرها، تفاجئ لولي بان الدادة اشجن قد سرقت ملبون جنيه، وانها عمة لولي ارسلتها للمزرعة لتكون جاسوسة عليهم، تفاجئ عصابة الكموني بظهور البعبعون.





يعثر جيمي علي عائلة لولي الذين يعيشون في مزرعة البصل، يرسل والد لولي شقيقته إلي مزرعة الكرمب، تتحول المزرعة إلي ملجأ ايتام ، يتجوز لولي وجيمي .





ولد الغلابة

يعرف عيسي أحمد السقا أن فرح قتلت صفية شقيقته، كما يعرف أن فرح أرسلت رسالة لزينب طليقة عيسي كي تهددها وترسل فرح رسالة نصية باللهجة المصري تخبره بانها صفية وهربت خارج البلاد.





تكتشف الشرطة جثة عيد شقيق عبد القادر وكما تكشف كاميرات المصنع المواجه عن الجناة فرح وعيسي وبالاضافة إلى رقم السيارة، يذهب عيسى إلى فرح في منزلها بالجيزة ويقتلها بالرصاص وتلقي قوات الشرطة القبض عليه بعد الكشف عن كل جرائمه.





كلبش 3

انطلقت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "كلبش3"، حيث فاجأ أكرم صفوان سليم الأنصاري أنه أرسل لبيته شخصًا ليقتل أسرته لأنه قبض عليه وكان يخدعه، ويطلب "صفوان" منه أن يهربه هو وزوجته وسارة في مقابل الإفراج عن أسرته.





يتحدث سليم الأنصاري مع اللواء جلال لوضع خطة لدخول المنزل هما الاثنين معًا، وبذكاء وهدوء يقتل سليم الإرهابي، تخبر المذيعة شهيرة مشاهديها أنها كانت تعمل مع اللواء جلال من أجل كشف فساد أكرم صفوان.





يبدأ اللواء جلال فيما بعد رحلة علاجه من ورم المخ، ويقرر أخذ راحة والابتعاد عن العمل لفترة،تنتهي أحداث الحلقة بمشهد غريب حيث بعد مرور عام يذهب الأنصاري مع بعض ضباط العمليات الخاصة إلى أحد الأماكن التي بها إرهابيين ويجد رهينة قام بدورها مصطفى خاطر، وإرهابي يحتجزه وقام بدوره الفنان إياد نصار، فيحدثه الأنصاري، لكنه لا يهتم به ويضغط على جهاز ليفجر المكان حولهم.





حكايتي

عرض منذ قليل الحلقة الأخيرة من مسلسل "حكايتي" التي شهدت عدةأحداث منها محاولة علي "أحمد صلاح حسني" قتل "أدهم" أحمد حاتم للثأر من والده والذي قتله سليمان "أحمد بدير" ولكن داليدا تمنع علي وتؤكد له أن الحصول على الثأر يعني دخوله السجن.





ويتشاجر علي مع داليدا ولكن في النهاية يصالحها وتصر داليدا على شراء مصنع عائلتها بعد طرحه في المزاد العلني وتنجح في ذلك وسط حسرة إبن عمها أدهم ،وتواصل داليدا نجاحها ويتم إختيارها ضمن أكثر الشخصيات تاثيرًا في المجتمع وتنجب طفلين تطلق عليها اسمي "يوسف وصوفيا" .





أبوجبل

تنتهي اليوم أحداث مسلسل النجم مصطفي شعبان "أبو جبل" حيث تستعرض الحلقة الأخيرة التي تشهد نجاح مصطفي شعبان في لم شمل أسرته ومساعدة أخواته في رسم مستقبلهم كما سينال كل ظالم وجاحد مصيره خاصة أن الحلقات السابقة دخل خلالها فادي "أحمد خالد صالح" السجن ويتم التحقيق معه لينال عقابه بعد ثبوت ارتكابه لجريمة حرق وسرقة منزل زوج أخته حسن أبو جبل والتسبب في وفاة أولاد شقيقته.





كما ستنال "رحاب " نجلاء بدر جزائها نتيجة كمية الجحود التي ظهرت عليها تجاه والدها وجيه أبو اليزيد "محمود البزاوى" خاصة بعد أن وضعت حبوب هلوسة في العصير الذي سيتناوله والدها وتصوره بعد تاثيره عليه ليكون معها مستند رسمي للحجر عليه.





زوجة 18

تشهد الحلقة 30 والاخيرة من مسلسل الزوجة 18 كثيرا من الأحداث الدرامية، حيث تخطف إحدى العصابات فريدة " ناهد السباعى " وتطلب فدية 3 ملايين دولار.





وحاول حمزة " حسن الرداد " لجمع المبلغ لإطلاق سراح فريدة، وزوجاته "أسما وشهيرة ودهب" يقفن بجواره ويتبرعن بكل ما لديهن من أموال ومصوغات لتحرير فريدة من قبضة العصابة.





وينجح "حمزة" بمساعدة خاله " محمود البزاوى " وصديقه جميل في مخططه في فك أسر فريدة من العصابة ولكن يكتشف أن كل ما حدث هو تمثيلية من فريدة بمساعدة ريم شقيقته وزملاؤها أعضاء فرقة التمثيل.





تواجه "فريدة" "حمزة" لمعرفة سبب انتحاله شخصية "فارس" لخداعها والزواج منها، وتطلب منه الانفصال، يترك "حمزة" فريدة ويعود لزوجاته "أسما وشهيرة ودهب" من جديد . وتنتهى الحلقة بمشهد خناق حسن الرداد واحدى زوجاته بسبب اخذها ابناء الجيران لرعايتهم لمدة في ظل رفضه ذلك بشدة .





حدوتة مرة

شهدت الحلقة ال 30 من مسسل "حدوتة مرة" كثيرا من التطورات، حيث كشفت تحريات الشرطة عن تورط مرة " غادة عبد الرازق" فى قتل موظف السجل المدنى حيث التقطها الكاميرات وهى معه قبل وفاته بيوم واحد.





كما تقدمت "نعيمة" التي كانت تعمل في الملجأ الذي تشرف عليه "مرة" تتهمها فيه ببيع الاطفال لرجال الاعمال وقبض مبالغ ضخمة مقابلهم، واخرهم بيع طفلة لرجل الأعمال "محسن جاد الله" مقابل قطعة أرض.





وتتم مواجهة خلال الحلقة بين مرة وابناءها الثلاثة ويتساءلون لماذا قامت ببيعهم وهو صغار، وتسجن مرة خلال احداث المسلسل وتتذكر والدتها عندما توفيت فى نفس عمرها وخلال الحلقة يذهب احد الصحفيين ويحاول ان يسئلها عن قصتها لكنها ترفض التحدث معه .



