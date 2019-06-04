مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة

في حالة حزن شديدة طلبت المخرجة مريم أبو عوف، ابنة النجم القدير عزت أبو عوف، من جمهوره الدعاء له، خاصة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها المستشفى لتلقى العلاج.





وبسؤال مريم أبو عوف قالت إن والدها تعرض لوعكة صحية شديدة، متحفظة عن إعلان التفاصيل الصحية للنجم القدير عزت أبو عوف، مشيرة إلى أنها ترجو من الجميع الدعاء لوالدها، خاصة أنه يمر بظروف صعبة للغاية، لافتة إلى أنها تطلب تحرى الدقة فى الأخبار المتداولة عن صحة والدها كى لا تؤثر على نفسيته أو صحته.



