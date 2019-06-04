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أوكرانيا: مستعدون للتفاوض مع روسيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 09:02 م
أوكرانيا: مستعدون للتفاوض مع روسيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك
الرئيس الأوكراني
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وكالات
 
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع روسيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك ولكن يجب أن تصبح أوكرانيا قوية وتضمن قدرة الدفاع عن نفسها أولا.

وقال الرئيس الأوكراني عقب اللقاء مع الأمين العام لحلف الناتو في بروكسل:

"نحن على استعداد للتفاوض مع روسيا، ونحن على استعداد للوفاء باتفاقات مينسك. ولكن يجب أن نكون قادرين أولاً على الدفاع عن أنفسنا، لنصبح أقوى من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية".

يذكر، أن جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول انفصلتا عن أوكرانيا وانضمتا إلى روسيا الاتحادية بعد استفتاء عام أجري على خلفية الأزمة في أوكرانيا في مارس عام 2014.

وبعد عودة القرم إلى روسيا الاتحادية فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، بما فيها مجموعة خاصة من العقوبات ضد القرم.


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