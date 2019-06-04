المنستير: 628 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامّة من المواد غير صالحة للاستهلاك خلال شهر رمضان

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير خلال شهر رمضان مجموع 628 مخالفة اقتصادية خلال 4139 زيارة ميدانية بمختلف محلات الجملة والتفصيل وأسواق الجملة والأسواق البلدية والأسبوعية والأيام التجارية بالجهة وفق ما ذكرته اليوم المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير سهام المبروك.

وتوزّعت المخالفات الاقتصادية المسجلة حسب النوعية إلى 292 مخالف في غياب الفوترة تلتها 192 مخالفة اقتصادية في عدم اشهار الأسعار و132 مخالفة في جودة وسلامة المنتوجات من ذلك ترويج منتوجات غير مطابقة للمواصفات كالإشهار الكاذب والتنقيص في وزن الخبز ومسك منتوجات في وسائل نقل غير مطابقة

للتأشير، و114 مخالفة اقتصادية في الترفيع في الأسعار والزيادة غير القانونية والممارسات الاحتكارية وتعلقت بقية المخالفات الاقتصادية بالإخلال بتراتيب الدعم واستعمال مواد مدعّمة في غير الأغراض المخصصة لها أو الاتجار بها خلافا للصيغ القانونية وغيرها.

ومثّلت المخلفات الاقتصادية في قطاع المواد الغذائية نسبة 34 في المائة من مجموع المخالفات الاقتصادية المسجلة خلال شهر رمضان و25 في المائة في قطاع

الخضر و16 في المائة في المخابز والوحدات الصناعية و8 في المائة في الملابس الجاهزة و7 في المائة في المواد المدعمة و5 في المائة في الأسماك.

وتركّزت 1342 زيارة تفقد من مجموع 4139 زيارة ميدانية على مسالك التوزيع بالتفصيل و488 زيارة لمسالك التوزيع بالتقسيط و327 للوحدات الصناعية والمخابز.

وتولّى فريق مشترك للتجارة والأمن الوطني والحرس الوطني مراقبة 1312 شاحنة وعربة ناقلة لمختلف المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية على مستوى مداخل ولاية المنستير وأهم المفترقات بها.

وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية خلال ذات الفترة 11 ألف وحدة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وقع اتلافها، و1400 لتر من مواد التنظيف غير مطابقة للمواصفات الفنية، و94 رأس غنم و1300 لتر من الحليب الطازج معبأ في لدائن غير صحية و400 كلغ من الأجبان و400 لتر من الزيت المدعم و5 أطنان من

الفرينة المدعّمة و500 بيضة غير صالحة للاستهلاك في محلات لصنع المرطبات بالمكنين و300 قطعة مرطبات غير صالحة للاستهلاك و1200 علبة سجائر مهرّبة علاوة على اقتراح قراري غلق لمحلي صنع مرطبات بالمكنين.

وبشأن الألعاب النارية للأطفال، أفادت المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير أنّهم سجلوا 10 مخلفات تعلقت بعدم تقديم فواتير شراء وبعدم اشهار الأسعار وذلك في محلاّت وأسواق أسبوعية بكلّ من المنستير وقصر هلال وجمال.