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الزمالك يقترب من ضم مدافع الرائد السعودي

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:54 م
الزمالك يقترب من ضم مدافع الرائد السعودي
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الفجر الرياضي
 
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اقترب مسئولو النادي الزمالك، من الحصول على خدمات محمد عطوة مدافع فريق الرائد السعودي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ووصلت المفاوضات بين عطوة ونادي الزمالك إلى مراحل متقدمة في الأيام الماضية.

وحرص أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك على عقد اجتماع مع اللاعب بحضور وكيله وأحد مسؤولي النادي السعودي، للتفاوض حول إتمام الصفقة.

وانتقل عطوة من نادي الاتحاد السكندري إلى الفريق السعودي منذ موسمين، في صفقة بلغت قيمتها 200 ألف دولار.
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المزيد عن: محمد عطوة كورة رياضة الزمالك
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