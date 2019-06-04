سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات ليلة عيد الفطر المبارك
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:50 م
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة في مصر ليلة عيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء، وذلك رغم حالة التراجع التي يعشيها الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الفترة الماضية وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي:
سعر الدولار في البنوك اليوم
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى
16.85 جنيه
16.80 جنيه.
سعر الدولار الأهلي المصري
16.75 جنيه للشراء
16.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.70 جنيه للشراء
16.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.72 جنيه للشراء
16.82 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
16.73 جنيه للشراء
16.83 جنيه للبيع
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