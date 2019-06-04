خالد الجندي: التسليم للخروج من الصلاة مستحب عند الأحناف (فيديو)
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:51 م
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن التسليم للخروج من الصلاة فرض عند جمهور العلماء، ما عد الأحناف، فيروا أن التسلم مستحب وليس فرض، وعلى هذا الرأي فأن الانتهاء من الصلاة مقترن بالتخلص من التشهد.
وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "حدوتة فقهية"، المذاع على راديو "9090"، مساء الثلاثاء، أن الرأي الأصوب هو رأي الجمهور، لأن التسليم للخروج من الصلاة أمر ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ذكر في العديد من الأحاديث النبوية المشرفة.
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