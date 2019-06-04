خالد الجندي: التسليم للخروج من الصلاة مستحب عند الأحناف (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن التسليم للخروج من الصلاة فرض عند جمهور العلماء، ما عد الأحناف، فيروا أن التسلم مستحب وليس فرض، وعلى هذا الرأي فأن الانتهاء من الصلاة مقترن بالتخلص من التشهد.



