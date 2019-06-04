هل يرحل صلاح عن ليفربول؟.. كلوب يجيب

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، حقيقة رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز في الموسم المقبل.

وعلق كلوب على رحيل محمد صلاح برد مقتضب على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن رحيله.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أعتقد أن اللاعبين أدركوا أنهم يلعبون مع نادٍ غير عادي، ولذلك أنا لست قلقًا بشأن هذه الأنباء".





وكانت تقارير صحيفة قد أشارت إلى اهتمام أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بالتعاقد مع صلاح خلال الميركاتو الصيفي.





ونجح كلوب في قيادة ليفربول للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعد أن تغلب على توتنهام، السبت الماضي، بنتيجة 2-0.