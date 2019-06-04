ليفربول يعلن رحيل ثنائي الفريق
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:45 م
ريهام عبدالمحسن
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أعلن ليفربول الإنجليزي رحيل ثنائي الفريق دانييل ستوريدج وألبرتو مورينو عن النادي عقب انتهاء عقديهما هذا الصيف.
وذكر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "يشكر نادي ليفربول كلا من دانييل ستوريدج وألبرتو مورينو على مساهماتهما البارزة في النادي، الجميع يتمنى لدانييل وألبرتو كل التوفيق لمستقبلهما، سيكونا دائمًا جزءًا من عائلة ليفربول".
وذكر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "يشكر نادي ليفربول كلا من دانييل ستوريدج وألبرتو مورينو على مساهماتهما البارزة في النادي، الجميع يتمنى لدانييل وألبرتو كل التوفيق لمستقبلهما، سيكونا دائمًا جزءًا من عائلة ليفربول".
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