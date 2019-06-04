ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ليفربول يعلن رحيل ثنائي الفريق

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:45 م
ليفربول يعلن رحيل ثنائي الفريق
Advertisements
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
Advertisements
أعلن ​ليفربول​ الإنجليزي رحيل ثنائي الفريق دانييل ​ستوريدج​ وألبرتو مورينو عن النادي عقب انتهاء عقديهما هذا الصيف.

وذكر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "يشكر نادي ليفربول كلا من دانييل ستوريدج وألبرتو مورينو على مساهماتهما البارزة في النادي، الجميع يتمنى لدانييل وألبرتو كل التوفيق لمستقبلهما، سيكونا دائمًا جزءًا من عائلة ليفربول".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
2
x
17:30
3
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
0
x
20:30
0
مالي