ليفربول يعلن رحيل ثنائي الفريق



وذكر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "يشكر نادي ليفربول كلا من دانييل ستوريدج وألبرتو مورينو على مساهماتهما البارزة في النادي، الجميع يتمنى لدانييل وألبرتو كل التوفيق لمستقبلهما، سيكونا دائمًا جزءًا من عائلة ليفربول".





أعلن ​ليفربول​ الإنجليزي رحيل ثنائي الفريق دانييل ​ستوريدج​ وألبرتو مورينو عن النادي عقب انتهاء عقديهما هذا الصيف.