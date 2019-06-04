قرينة الرئيس مهنئة بعيد الفطر: "كل سنة والشعب المصري بخير"





وقالت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " عيد سعيد علينا جميعاً، وكل سنة والشعب المصري بخير وسلامة وصحة وعافية، وجعله الله فرحة وسرور وتراحم وسائر الأخلاق الإنسانية الجميلة فيما بيننا".

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بعيد الفطر المبارك.