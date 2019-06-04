قرينة الرئيس مهنئة بعيد الفطر: "كل سنة والشعب المصري بخير"
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:39 م
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هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بعيد الفطر المبارك.
وقالت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عيد سعيد علينا جميعاً، وكل سنة والشعب المصري بخير وسلامة وصحة وعافية، وجعله الله فرحة وسرور وتراحم وسائر الأخلاق الإنسانية الجميلة فيما بيننا".
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