السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر.. ويوجه رسالة خاصة لهم
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:39 م
الفجر
Advertisements
Advertisements
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر، قائلاً: يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات.
وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجدداً عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".
Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر المبارك المصريين الرئيس السيسي أخبار مصر
- مجلس الوزراء يهنئ الرئيس والشعب بعيد الفطر
- محافظ قنا يهنئ "السيسي" بمناسبة عيد الفطر و30 يونيو
- "الوفد" يهنئ الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك
- عاجل.. "السيسي" يهنيء الشعب المصري بعيد الفطر المبارك
- رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر
- الرئيس يهنئ المصريين في الخارج بعيد الفطر المبارك
- محافظ الإسماعيلية يهنئ رئيس الجمهورية والوزراء بعيد الفطر