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السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر.. ويوجه رسالة خاصة لهم

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:39 م
السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر.. ويوجه رسالة خاصة لهم
السيسي
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الفجر
 
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر، قائلاً: يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات.

وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجدداً عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".
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