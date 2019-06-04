السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر.. ويوجه رسالة خاصة لهم

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر، قائلاً: يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات.



